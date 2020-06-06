Menajeri çağrıldı!

Trabzonspor Kulübü, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yeni mukavelesi konusunda son noktayı koymak üzere...

AKŞAM

Başkan Ahmet Ağaoğlu’yla ortak basın toplantısı düzenleyerek kalmak istediğini söyleyen Sosa konusunda mutlu son yakın. Trabzon Yönetimi, sözleşme detaylarını görüşmek için oyuncunun menajeri Favio Bilardo’yu Türkiye’ye davet etti. Bundan bir süre önce tecrübeli orta saha oyuncusunun menajerinin kulüple görüşmeyeceği iddia edilmişti. Ancak futbolcunun Trabzonspor’da kalma isteği her şeyi değiştirdi.

NWAKAEME’YE TEKLİF GELİYOR

Öte yandan Al Hilal, Trabzon’dan Anthony Nwakaeme’yi gözüne kestirdi. Uzun süredir yıldız hücumcuyu izleyen Al Hilal’in önümüzdeki günlerde Trabzon’a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

KRİTİK 45 GÜN

Avrupa’dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a başvurma kararı almıştı. Olumlu veya olumsuz bir kararın çıkmasının 45 günü bulacağı öğrenildi.