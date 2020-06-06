Menajeri çağrıldı!

AKŞAM
Başkan Ahmet Ağaoğlu’yla ortak basın toplantısı düzenleyerek kalmak istediğini söyleyen Sosa konusunda mutlu son yakın. Trabzon Yönetimi, sözleşme detaylarını görüşmek için oyuncunun menajeri Favio Bilardo’yu Türkiye’ye davet etti. Bundan bir süre önce tecrübeli orta saha oyuncusunun menajerinin kulüple görüşmeyeceği iddia edilmişti. Ancak futbolcunun Trabzonspor’da kalma isteği her şeyi değiştirdi.
NWAKAEME’YE TEKLİF GELİYOR
Öte yandan Al Hilal, Trabzon’dan Anthony Nwakaeme’yi gözüne kestirdi. Uzun süredir yıldız hücumcuyu izleyen Al Hilal’in önümüzdeki günlerde Trabzon’a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
KRİTİK 45 GÜN
Avrupa’dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a başvurma kararı almıştı. Olumlu veya olumsuz bir kararın çıkmasının 45 günü bulacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.
Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.
Trabzonspor Kulübü, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yeni mukavelesi konusunda son noktayı koymak üzere...
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...
Başakşehirli Elia, Hollanda basınından, “vice.com”a konuştu.
Slovak ekibi Trencin'in 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için G.Saray, 500 bin euro önerdi. Ancak İspanyol kulübü Celta Vigo da genç yıldızı istiyor.