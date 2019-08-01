Menajeri açıkladı: Türkiye'den teklif var

Slovak basını, Malcom'un transferinin ardından oynama fırsatı azalacak olan Zenit'in Slovak kanat futbolcusu Robert Mak ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini iddia ederken futbolcunun menajeri Juraj Venglos'tan flaş açıklamalar geldi.

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geleceği hakkında konuşan Venglos, ''Rusya Ligi'nde ilk 11'de sadece 6 tane yabancı futbolcu oynatabiliyorsunuz. Bu durum bizi zorluyor. Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz. Malcom gelmeden de bunu düşünüyorduk zaten. Mak için önemli olan şey oynamak. Zenit'te Malcom'un gelmesinin ardından bu durum zorlaşacak. Tabii Mak, değeri, performansı ve yeteneği ile her takımı kabul edecek değil. Uygun bir takım bulmak kolay olmayacaktır. Bunun üstünde çalışıyoruz. En geç 10 gün, 14 gün içinde durumu çözülür.'' diye konuştu.

''TÜRKİYE'DEN İSTANBUL TAKIMLARINDAN İLGİ VAR''

Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Slovak futbolcu hakkında konuşmaya devam eden Venglos, ''İspanya, Rusya ve Türkiye'den İstanbul kulüplerinden ilgi var. Mak'ın en kısa zamanda düzenli oynayabileceği bir yere gitmesini istiyoruz. Amerika ve Suudi Arabistan'dan da ilgilenen takımlar var ama futbolcu, henüz oralara gitmek istemiyor. Avrupa'da kalmak istiyor ve onun için Avrupa'daki en iyi takımı bulmaya çalışacağız.'' dedi.

Manchester City alt yapısında da forma giyne Mak, geçen sezon Zenit formasıyla toplam 35 maça çıkarken 6 gol ve 5 asist üretti.

(Sporx)