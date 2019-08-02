Menajeri açıkladı: Mitroglou'yu isteyen takımlar var

Galatasaray ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Kostas Mitroglou için Nantes'in devreye girdiği kaydedilirken, menajerinden de açıklama geldi.
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Kostas Mitroglou için Fransa'dan Nantes iddiası gündeme gelirken, menajeri tarafından da ilk kez "ayrılık" açıklaması yapıldı.
Bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Nantes'in, Marsilya ile Yunan golcü için bir görüşme yaptığı ve Fransız ekibinin kiralama teklifine sıcak baktığı kaydedildi.
"EVET, İLGİLENEN KULÜPLER VAR"
Mitroglou'nun menajeri Galariotis de teklifler olduğunu doğrularken; "Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.
Kiralık oynadığı Galatasaray'dan bu sezon 2,6 milyon euro garanti ücret alacak olan Yunan golcünün Marsilya ile de 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Sporx)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, temsilcilerin TFF için çok önemli olduğunu belirterek, "TFF yönetiminin, statlardaki gözü ve kulağı sizlersiniz. Hazırlamış olduğunuz raporlarınızla hukuk müşavirliğimize, Disiplin ve Tahkim Kurullarımıza yön veriyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük ve katkılarınız bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.
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