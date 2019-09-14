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  3. Menajeri açıkladı: Güven Yalçın'a Serie A'dan teklifler geldi

Menajeri açıkladı: Güven Yalçın'a Serie A'dan teklifler geldi

Menajeri açıkladı: Güven Yalçın'a Serie A'dan teklifler geldi

Udinese'nin kapısından dönen Dorukhan gibi Güven Yalçın'ın da Serie A'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Ozan Kabak'ı İtalya'ya götürmek istediğini ama Schalke'yi seçtiğini açıklayan menajer George Gardi, Güven için "Birkaç İtalyan ekibinin teklifleri oldu. Bu da bahsedilen oyuncunun yeteneklerini doğruladı. Ne yazık ki belirleyici bir rakam ortaya çıkmadı. Kulübüne baskı yapabileceğimiz bir durum oluşmadı" dedi.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, geçen sezonu noktalayan golü atmıştı. 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş adına sezonun ilk golünü de atan isim olmuştu.

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