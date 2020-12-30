Memphis Grizzlies'te Ja Morant, sakatlığı sebebiyle 3-5 hafta yok

Kulüpten yapılan açıklamada, takımının Brooklyn Nets ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı terk eden 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Sol ayak bileğinde ikinci derece burkulma tespit edilen Ja Morant, sahalardan 3-5 hafta arası uzak kalacak.
Geçen sezon 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla NBA'de yılın çaylağı ödülünü elde eden Morant, bu sezonun açılış karşılaşmasında San Antonio Spurs karşısında 44 sayı atarak sezonun ilk maçında 40 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu olmuştu.
Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığı yaratan 3 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.
• Mauricio Lemos
• Tolga Ciğerci
• Sinan Gümüş
Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
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• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer görüşmesi yaşanıyor.
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• Mario Mandzukic ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.
• Dünyaca ünlü forvete garanti ücretinin az, performans primlerinin yüksek olduğu bir kontrat teklif edilecek.
Süper Lig'de dün sahasında Hatayspor'a 6-0 mağlup olarak kariyerinin en farklı yenilgisini yaşayan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam, başkan Ali Şafak Öztürk'le görüşüp ‘istifaya hazırım' mesajı verecek.
Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında Skoda'dan aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'dan Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi.
Kasım ayındaki milli arada, Hollanda milli takım kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in neden hala sahalara dönmediği ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun hastalığı çok ağır geçirdiği ve 12 kilo kaybettiği öğrenildi.