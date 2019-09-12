'Memleketin buna ihtiyacı vardı'

AKŞAM / Kenan KARCI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Moldova deplasmanında alınan farklı galibiyet ve Arnavutluk’un İzlanda’yı mağlup etmesini değerlendirdi. Akşam’a özel açıklamalarda bulunan Özdemir şu mesajları verdi: Bizim için çok kritik 2 maç oynadık. Andorra karşılaşması beklediğimizden daha zor geçti. Ancak son dakikada da olsa kazandık. Sonra Moldova stresi vardı. O maç ise beklediğimizden daha kolay geçti. Süper bir sonuç oldu. Bir de Arnavutluk’un kazanması, coşkumuzu ikiye katladı. Bir düşünün İzlanda orada kazansa, kara kara düşünüyor olacaktık. 3 takım aynı puanda olacaktı. Şimdi Türkiye ve Fransa rakiplerinden ayrıldı. İnşallah devamı da iyi olacak.

GÖNÜL BİRLİĞİYLE YOLA DEVAM

Memlekete moral verdik, milletimizin buna ihtiyacı vardı. Biz mutluyuz. Türk Milleti mutlu. Bu galibiyetle Avrupa Şampiyonası yolunda şansımız arttı. Ancak oynanacak 4 maç daha var. Bu maçlarda alınacak 12 puan daha var. Henüz hiçbir şey bitmedi. Bu işin şakaya, rehavete gelir bir tarafı olmadığını Andorra maçında gördük. Orada puan kaybetmeden iyi bir ders aldık. Dikkatli olmamız lazım. Gruptan çıkmak için matematiksel olarak garantileyene kadar dişimizi sıkacağız. El birliğiyle, gönül birliğiyle Türkiye’ye yakışanı yapacağız. Bu yolda bize destek olan, moral veren herkese teşekkür ediyoruz.

SONUNA KADAR YANLARINDAYIZ

Bu takımın elde ettiği başarılarda kuşkusuz en büyük pay hocamız Şenol Güneş’indir. Kendisine büyük katkı ve emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kaptan Emre Belözoğlu da aynı şekilde oynasa da oynamasa da takıma büyük katkı veriyor. Genç jenerasyon iyi top oynuyor. Bu takım bu gruptan çıkacak. Ülkemizin şanını yükseltmek için terini akıtan bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Takımda müthiş bir birliktelik ve kardeşlik duygusu var. Oynayan, oynamayan herkes bu başarıda pay sahibi. Herkes ülkemize hizmet aşkıyla mücadele veriyor. Onlara güvenip, destek vermeye devam edeceğiz.