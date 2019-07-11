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  3. Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni 'Pitbull': Gustavo Cuellar

Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni 'Pitbull': Gustavo Cuellar

Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni 'Pitbull': Gustavo Cuellar

Fernando Reges’i Sevilla’ya satan Galatasaray’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun ayrılığının ardından ön libero transferine hız veren Sarı-Kırmızılılar, Gustavo Cuellar’ı gündemine aldı. Flamengo’nun 7 milyon Euro istediği Cuellar için Galatasaray 4 milyon Euro teklif etti. Pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Dün Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı... Sarı-Kırmızılılar yaptığı sıkı pazarlıklar sonrasında Fernando Reges'in satışı konusunda Sevilla ile el sıkıştı. Yönetim bu transfer karşılığında İspanyol kulübünden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli alacak.

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray bu önemli gelişme sonrasında ön libero transferi için girişimlere hız verdi. Sarı-Kırmızılılar gözünü Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Cuellar'a dikti.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Agresif ve defansif yönü güçlü bir 6 numara isteyen Fatih Terim'in Kolombiyalı futbolcu çok olumlu bir rapor verdiği öğrenildi. Yönetim de Flamengo'ya 4 milyon Euro teklif etti.

ARADAKİ FARK 3 MİLYON EURO

Brezilya basınına göre Flamengo kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı. Kulüpler arasında pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

FUTBOL TARZI ÇOK AGRESİF LAKABI PİTBULL

2016 yılından bu yana Flamengo formasını giyen Gustavo Cuellar agresif futbolu ile ön plana çıkıyor. Brezilyalı yıldız, tıpkı Galatasaray'ın efsane yıldızı Felipe Melo gibi 'pitbull' lakabı ile tanınıyor. Defansif özellikleri üst düzeyde olan Kolombiyalı yıldız hücumda ise takımına fazla katkı vermiyor.

(Takvim)

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