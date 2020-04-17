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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 07:19
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 07:19

Melo: 'Galatasaray benim kalbimde, dönmek isterim'

Melo: 'Galatasaray benim kalbimde, dönmek isterim'

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Galatasaray'da taraftarın çok sevdiği oyunculardan olan Felipe Melo, Instagram'da bir canlı yayına katıldı ve Türkiye'deki günleriyle ilgili de konuştu.

Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü.

Juventus mu, Galatasaray mı sorusuna Melo; "Tabii ki Galatasaray, Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi de çok isterim"

Real Madrid'i 3-2 yendiğimiz maçı unutmuyorum. İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı biz Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirdik.

Çayı çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi şeyi çay. Her gün çay içiyorum, oğlum Türkiye'de doğdu ve uyumadan önce sürekli çay içiyor.

İtalya'da yemek yapma yeteneğimi pek geliştirmedim. Her gün şarap içiyordum, başka bir şey yoktu.

Şu anda Libertadores'i kazanmak isterim ancak, 5 yıl önce en çok Dünya Kupası'nı kazanmak isterdim.

Bence dünyanın en iyi oyuncusu Messi. Messi inanılmaz, en iyisi.

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