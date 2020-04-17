Melo: 'Galatasaray benim kalbimde, dönmek isterim'

Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü.
Juventus mu, Galatasaray mı sorusuna Melo; "Tabii ki Galatasaray, Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi de çok isterim"
Real Madrid'i 3-2 yendiğimiz maçı unutmuyorum. İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı biz Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirdik.
Çayı çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi şeyi çay. Her gün çay içiyorum, oğlum Türkiye'de doğdu ve uyumadan önce sürekli çay içiyor.
İtalya'da yemek yapma yeteneğimi pek geliştirmedim. Her gün şarap içiyordum, başka bir şey yoktu.
Şu anda Libertadores'i kazanmak isterim ancak, 5 yıl önce en çok Dünya Kupası'nı kazanmak isterdim.
Bence dünyanın en iyi oyuncusu Messi. Messi inanılmaz, en iyisi.
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.
SARI-KIRMIZILI takımdan senelik 5 milyon euro garanti maaş ve 2 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Falcao'nun ücretinde 1.5 milyon dolarlık indirim yapılmıştı.
Scout ekibi tarafından önerilen ve Fatih Terim'den tam not alan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta'nın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine transfer edilmesi planlanıyor.
İRAN basını, Milli Takım Teknik Direktörü Marc Wilmots'la Fenerbahçe arasında transfer görüşmeleri yapıldığını duyurdu.
THE Sun'ın haberine göre; İskoç ekipleri Celtic ve Rangers, Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer etmek istiyor.