  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:18
  • |
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:24

Meksika 1. Futbol Ligi'nde 5 yıl boyunca küme düşme kaldırıldı

Meksika 1. Futbol Ligi'nde 5 yıl boyunca küme düşme kaldırıldı

Paylaş

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.

Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolu için bir adım attıklarını ifade eden Bonilla, toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti.

Bonilla, kararı daha önceden kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenecek ikinci lig kulüplerinin her birine 5 yıl boyunca sezon başına 845 bin dolar para yardımı yapılacağını kaydetti.

İKİNCİ LİGDE SEZON İPTAL, ŞAMPİYON YOK

Öte yandan Bonilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Meksika'da 10. haftası geride kalan Liga MX'in kapanış liginde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kalan maçlar seyircisiz oynanırsa Manchester United yandı

title

Francesco Totti: Kedi yüzünden eşimle ayrılıyordum

title

Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum
Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum

Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme
Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.

Sezon iptal, şampiyon yok! 5 yıl küme düşme kaldırıldı
Sezon iptal, şampiyon yok! 5 yıl küme düşme kaldırıldı

Sezon iptal, şampiyon yok! 5 yıl küme düşme kaldırıldı

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.

'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'
'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'

'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'

Galatasaray'ın bir dönemine damga vurmuş ‘Rambo Yusuf'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ile görüştüm. 400 milyon teklif etti. 325 peşin, 75 milyonu çek. Ben ayrılmayı düşünmedim. Alp Yalman'a söyledim. Beni odaya kilitledi. Sonra da Galatasaray'a imza attım.”

Flaş karar! 'Kalan maçların tamamı...'
Flaş karar! 'Kalan maçların tamamı...'

Flaş karar! 'Kalan maçların tamamı...'

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Öngörümüz haziran, temmuz aylarında ligi tamamlamak' diyen Yardımcı, “Maçların İstanbul ve Antalya'da oynanma ihtimali de masada” ifadelerini kullandı.

Ozan'ın Premier Lig'e transferine Sörloth engel olmuş!
Ozan'ın Premier Lig'e transferine Sörloth engel olmuş!

Ozan'ın Premier Lig'e transferine Sörloth engel olmuş!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a transferine Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un engel olduğu ortaya çıktı. Ozan'ın İngiliz ekibinin gündemine geldiği dönem, deneyimli forvet Sakho'nun ayağı kırılınca, Palace'ın orta saha transferini rafa kaldırıp Sörloth'u aldığı ifade edildi.

Meğer o takım Fenerbahçe değilmiş! İşte yeni adresi
Meğer o takım Fenerbahçe değilmiş! İşte yeni adresi

Meğer o takım Fenerbahçe değilmiş! İşte yeni adresi

Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın adı Fenerbahçe'yle anılıyordu ancak genç yıldız adayıyla ilk resmi temasları Trabzonspor'un kurduğu ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.