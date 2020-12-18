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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 23:22
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Mehmet Topuz arkadaşı tarafından 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı

Mehmet Topuz arkadaşı tarafından 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı

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Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.

Futbola Kayseri’de başlayan ve Kayserispor’da gösterdiği performansla kulüp tarihinin rekor bonservis bedeli ile 2009’da Fenerbahçe’ye transfer olarak 7 yıl sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra futbolu bırakan Mehmet Topuz dolandırıldı.

ARKADAŞI VE ARKADAŞININ KUZENİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A. ve Rıdvan A.’nın kuzeni olan Oğuzhan A. tarafından 2 milyon 350 bin TL'sinin çalındığını ileri süren eski futbolcu, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

2 MİLYON 350 BİN TL'Yİ ALARAK ORTADAN KAYBOLDU İDDİASI

Mehmet Topuz tarafından emniyete yapılan şikayet dilekçesinde, İstanbul Ataşehir'deki evin satışı için verilen vekaletin ardından satışı gerçekleştiren kişinin 2 milyon 350 bin TL’yi alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.

"EN YAKIN ZAMANDA BULUNACAKLARINA İNANIYORUM"

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Topuz, “Süreci avukatım yakından takip ediyor. Emniyet güçlerimiz de büyük bir titizlikle bu kişilerin peşindeler. En yakın zamanda bulunacaklarına inanıyorum” dedi.

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