Mehmet Topuz arkadaşı tarafından 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı

Futbola Kayseri’de başlayan ve Kayserispor’da gösterdiği performansla kulüp tarihinin rekor bonservis bedeli ile 2009’da Fenerbahçe’ye transfer olarak 7 yıl sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra futbolu bırakan Mehmet Topuz dolandırıldı.
ARKADAŞI VE ARKADAŞININ KUZENİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A. ve Rıdvan A.’nın kuzeni olan Oğuzhan A. tarafından 2 milyon 350 bin TL'sinin çalındığını ileri süren eski futbolcu, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
2 MİLYON 350 BİN TL'Yİ ALARAK ORTADAN KAYBOLDU İDDİASI
Mehmet Topuz tarafından emniyete yapılan şikayet dilekçesinde, İstanbul Ataşehir'deki evin satışı için verilen vekaletin ardından satışı gerçekleştiren kişinin 2 milyon 350 bin TL’yi alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.
"EN YAKIN ZAMANDA BULUNACAKLARINA İNANIYORUM"
Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Topuz, “Süreci avukatım yakından takip ediyor. Emniyet güçlerimiz de büyük bir titizlikle bu kişilerin peşindeler. En yakın zamanda bulunacaklarına inanıyorum” dedi.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.
Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.
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Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Fatih Karagümrük'ün sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini kaydede Alassane Ndao, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.