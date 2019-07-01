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  3. Mehmet Topal'ın İngiltere, Almanya ve İspanya takımlarıyla görüştüğü ortaya çıktı

Mehmet Topal'ın İngiltere, Almanya ve İspanya takımlarıyla görüştüğü ortaya çıktı

Mehmet Topal'ın İngiltere, Almanya ve İspanya takımlarıyla görüştüğü ortaya çıktı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın ilk tercihi yurtdışı.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 5 gün önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal hakkında ‘Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir’ iddiaları ortaya atılırken, tecrübeli futbolcunun ilk etapta yurtdışında top oynamak istediği Topal’ın İngiltere, Almanya ve İspanya takımlarıyla görüştüğü ortaya çıktı.

MEHMET TOPAL'IN ÖNCELİĞİ ÖNCE YURTDIŞI

33 yaşındaki orta sahanın menajeri Batur Altıparmak’ın hafta sonuna kadar Avrupa kulüpleriyle dirsek teması halinde olacağı belirtilirken, olumsuz bir durumda Mehmet Topal’ın bu sefer Süper Lig takımlarıyla görüşeceği ifade edildi. Özellikle 3 büyüklerden ayrılması gündeme gelen Fernando, Mahmut Tekdemir, Gary Medel gibi yıldızların yerine düşünülen Topal’ın kulüplerden 1 hafta süre istediği vurgulanırken, milli futbolcunun bazı teknik direktörlerden telefon aldığı bile belirtidi.

Geçtiğimiz sezon 36 maçta görev alan Mehmet Topal 3 gol 1 asist yapmıştı.

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