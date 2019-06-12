Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına cevap: Ben hiçbir kulübe 'Beni alın' demem

Fenerbahçe'nin sezonun son maçında Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarların protesto ettiği Mehmet Topal'ın Beşiktaş'a haber göndererek 'Beni alın' dediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'a transfer olmak istediği öne sürülen Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, bu iddiayı yalanladı.

Hakkında "Beni Beşiktaş'a alın" dediği şeklinde haberler çıkan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Benim ne öyle bir kariyerim ne de karakterim var. Ben hiçbir kulübe 'Beni alın' demem. Bu haberler doğru değil. Ben Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusuyum ve kulübüme hizmet etmekten mutluyum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon toplam 33 maçta görev yapan Mehmet Topal, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 626 dakika sahada kaldı.

33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Habertürk)