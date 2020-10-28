Mehmet Topal'dan 100. maç yorumu: 'Benim için gururdu'

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Topal "Avrupa'daki 100. maçıma çıkmak benim için onurdu. Takım halinde çok iyi oynadık. Kazanabileceğimiz bir maçtı, maçın hakkı olan sonuç bu değildi. Şans da bizden yana değildi. Sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.
Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.
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