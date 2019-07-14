Mehmet Topal hamlesi
YURT dışı görüşmeleri için İspanya ve İngiltere’ye gidecek olan Mehmet Topal’ı Fatih Terim de kadrosunda istiyor. İşte Galatasaray’ın son transfer haberleri...
AKŞAM
Terim, Mehmet Topal’ı arayarak, “Bize gel” dedi. Mehmet Topal ise “Hocam öncelik yurt dışı, olmazsa konuşuruz” karşılığını verdi.
Cuellar’da fark çok
KOLOMBİYA basını, Fernando’yu 4.5 milyon euroya Sevilla’ya satan G.Saray’ın Flamengo forması giyen Cuellar için 4 milyon euro önerdiğini iddia etti. Brezilya temsilcisinin ise 7 milyon euro istediği belirtildi. 26 yaşındaki Cuellar, Brezilya’da Melo gibi ‘Pitbull’ lakabıyla anılıyor. Cuellar, oyunun defansif kısmında oldukça başarılı.