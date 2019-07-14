Mehmet Topal hamlesi

AKŞAM

Terim, Mehmet Topal’ı arayarak, “Bize gel” dedi. Mehmet Topal ise “Hocam öncelik yurt dışı, olmazsa konuşuruz” karşılığını verdi.

Cuellar’da fark çok

KOLOMBİYA basını, Fernando’yu 4.5 milyon euroya Sevilla’ya satan G.Saray’ın Flamengo forması giyen Cuellar için 4 milyon euro önerdiğini iddia etti. Brezilya temsilcisinin ise 7 milyon euro istediği belirtildi. 26 yaşındaki Cuellar, Brezilya’da Melo gibi ‘Pitbull’ lakabıyla anılıyor. Cuellar, oyunun defansif kısmında oldukça başarılı.