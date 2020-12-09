Mehmet Topal: 'Eğer ispat ederlerse futbolu bırakırım'

Mehmet Topal, Paris Saint-Germain maçı sonrası hakkındaki iddiaları yanıtladı ve Başakşehir'in performansını değerlendirdi.
"Bizim için çok zor bir maçtı." diyen Mehmet Topal, "Konsantrasyonumuz dağılmış durumdaydı. İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde cahil insanlar olduğu için bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Ben iyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum, çok büyük tecrübeler edindik." dedi.
Rumen basınında hakemlere yönelik ırkçı sözleri olduğu iddia edilen Mehmet Topal, "Kendi vatandaşlarının yaptığı iğrenç olayı bize iftira atarak kapatmak istiyorlar. Benim Rumenlere karşı bir şeyler söylediğimi iddia etmişler. Sorsunlar bizim ülkemizdeki Rumen hocalara, futbolculara onlara nasıl davrandığımızı. Ben asla böyle şeyler söylemedim. Böyle bir şey söylediğimi çıkarırlarsa yarın futbolu bırakırım." şeklinde konuştu.
"Rakiplerimiz karşısında hiçbir zaman ezik bir duruma düşmedik." diyen deneyimli oyuncu, "Bizim için, Başakşehir ailesi için çok büyük bir tecrübeydi. İnşallah tekrar şampiyon oluruz ve yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılırız." dedi.
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PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, 5-1 biten Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.
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