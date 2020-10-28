Mehmet Topal 100. Avrupa maçına çıktı

Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi.
Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi.
Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.
MAHMUT TEKDEMİR KADRODA YOK
Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.
Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.
Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yönetim arasındaki zirve tatlıya bağlanarak sonuçlanmışken toplantının yankıları hâlâ sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği ‘barış zirvesi'nin ardından Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istedi. Oyuncu için ‘mutlaka almalıyız' diyen tecrübeli antrenöre Abdurrahim Albayrak'ın cevabı ‘kesinlikle halledeceğiz' oldu. Terim'in ‘Yeni Regista'sı olacak Oliveira'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferin önünü açıyor.
Real Madrid forveti Karim Benzema'nın, Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius hakkında söyledikleri gündem oldu.
Son koronavirüs testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir tepki geldi.