  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:43
  • |
  • Son Güncelleme:

Mehmet Topal 100. Avrupa maçına çıktı

Mehmet Topal 100. Avrupa maçına çıktı

Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi.

Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

MAHMUT TEKDEMİR KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.

Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Başakşehir'in konuğu Paris Saint-Germain
Başakşehir'in konuğu Paris Saint-Germain

Başakşehir'in konuğu Paris Saint-Germain

PSG'de Neymar oyuna devam edemedi
PSG'de Neymar oyuna devam edemedi

PSG'de Neymar oyuna devam edemedi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'
'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'

'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız
Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız

Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yönetim arasındaki zirve tatlıya bağlanarak sonuçlanmışken toplantının yankıları hâlâ sürüyor.

Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam
Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam

Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği ‘barış zirvesi'nin ardından Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istedi. Oyuncu için ‘mutlaka almalıyız' diyen tecrübeli antrenöre Abdurrahim Albayrak'ın cevabı ‘kesinlikle halledeceğiz' oldu. Terim'in ‘Yeni Regista'sı olacak Oliveira'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferin önünü açıyor.

Real Madrid'de ortalığı karıştıran sözler
Real Madrid'de ortalığı karıştıran sözler

Real Madrid'de ortalığı karıştıran sözler

Real Madrid forveti Karim Benzema'nın, Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius hakkında söyledikleri gündem oldu.

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testine tepki
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testine tepki

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testine tepki

Son koronavirüs testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir tepki geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.