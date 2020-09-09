Mehmet Sepil kimdir? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

İzmir doğumlu Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mehmet Sepil'in hayatına dair detaylı bilgi almak istiyor. Göztepe Spor Kulübü 46. başkanı seçilen Mehmet Sepil, aynı zamanda kulübü, 2.Lig'den Süper Lig'e taşımıştır. Sepil, 30 yıldan beri inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir.
MEHMET SEPİL KİMDİR?
Mehmet Sepil 8 Mart 1955 yılında İzmir'de doğmuştur. Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunudur.
Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı. 2011'de İngiliz şirketi ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren bir petrol şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olarak belirlenmişti.
Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor. İzmir, Alsancak'ta Mancar isimli bir mekanı vardır. Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir. İşleri nedeniyle bütün dünyayı gezdiği bilinir.
Bir dönem Japonya'da okumayı istemiş ancak ailesi izin vermemiştir. Genellikle takım elbise giymek yerine spor ve modern giyinmektedir. 3 Kasım 2017 tarihinde 98 yaşındaki annesi Aliye Sepil hayatını kaybetmiştir.
2014 yılında Göztepe'yi 7,5 milyon dolar karşılığında satın almış ve kulübün bütün borçlarını üstlenmiştir. Kulüp içerisinde ciddi bir yapılandırma başlatmıştır. 3 yıl içerisinde Göztepe'yi 2. Lig'den, Süper Lig'e çıkarmış ve kulübün 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermiştir.
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