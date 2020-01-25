Mehmet Özdilek'in sözleşmesindeki sürpriz Beşiktaş maddesi

Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı yenilgisi ile başlayan Beşiktaş'ta istifa sesleri yükselmiş, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu gidişat sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşık 6 saat süren toplantısı sonucunda, deneyimli teknik adamla yolları ayırma kararı çıktı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için gündeme birçok isim geliyor. Bir numaralı aday ise kulübün efsane futbolcularından Sergen Yalçın.
Ancak Sergen Yalçın'la anlaşılamaması durumunda Beşiktaş'ın B planı arasında yer alan isimlerden biri de Yukatel Denizlispor'u çalıştıran ve yine bir eski Beşiktaşlı Mehmet Özdilek.
Süper Lig ekibi Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.
Siyah-beyazlı yönetimin alternatif listesinde Tayfun Korkut ve Tayfur Havutçu'nun da adının bulunduğu ifade edilirken, yeni hocanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
(Takvim)
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Marcao, tedavisi devam eden Onyekuru ve Andone maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyeceğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübünün Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.