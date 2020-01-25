  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:18
  • |
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:18

Mehmet Özdilek'in sözleşmesindeki sürpriz Beşiktaş maddesi

Mehmet Özdilek'in sözleşmesindeki sürpriz Beşiktaş maddesi

Paylaş

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör için birçok isim gündeme gelirken; eski Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Özdilek'in, Denizlispor'daki sözleşmesinde ilginç bir madde ortaya çıktı.

Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı yenilgisi ile başlayan Beşiktaş'ta istifa sesleri yükselmiş, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu gidişat sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşık 6 saat süren toplantısı sonucunda, deneyimli teknik adamla yolları ayırma kararı çıktı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için gündeme birçok isim geliyor. Bir numaralı aday ise kulübün efsane futbolcularından Sergen Yalçın.

Ancak Sergen Yalçın'la anlaşılamaması durumunda Beşiktaş'ın B planı arasında yer alan isimlerden biri de Yukatel Denizlispor'u çalıştıran ve yine bir eski Beşiktaşlı Mehmet Özdilek.

Süper Lig ekibi Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Siyah-beyazlı yönetimin alternatif listesinde Tayfun Korkut ve Tayfur Havutçu'nun da adının bulunduğu ifade edilirken, yeni hocanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'da Nagatomo, Emre ve Jimmy kadroda yok

title

Beşiktaş'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım organizasyonu

title

BB Erzurumspor'un tribün hasılatı Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacak

Rafael Nadal´ı Korkutan Anlar! Yanlışlıkla Top Toplayıcı Kızı Vurdu

SPOR GÜNDEMİ

Abdullah Avcı'dan veda açıklaması
Abdullah Avcı'dan veda açıklaması

Abdullah Avcı'dan veda açıklaması

Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek
Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Adem Ljajic ve Rebocho kadroya alınmadı
Adem Ljajic ve Rebocho kadroya alınmadı

Adem Ljajic ve Rebocho kadroya alınmadı

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Hafta sonu tüm maçlar saygı duruşu yapılacak
Hafta sonu tüm maçlar saygı duruşu yapılacak

Hafta sonu tüm maçlar saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Galatasaray'ın Konya kafilesi belli oldu! O isimler götürülmedi...
Galatasaray'ın Konya kafilesi belli oldu! O isimler götürülmedi...

Galatasaray'ın Konya kafilesi belli oldu! O isimler götürülmedi...

Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Marcao, tedavisi devam eden Onyekuru ve Andone maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu
Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyeceğini açıkladı.

Denizlispor'dan depremzedelere destek
Denizlispor'dan depremzedelere destek

Denizlispor'dan depremzedelere destek

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübünün Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.