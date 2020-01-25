Mehmet Özdilek'in sözleşmesindeki sürpriz Beşiktaş maddesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör için birçok isim gündeme gelirken; eski Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Özdilek'in, Denizlispor'daki sözleşmesinde ilginç bir madde ortaya çıktı.

Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı yenilgisi ile başlayan Beşiktaş'ta istifa sesleri yükselmiş, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu gidişat sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşık 6 saat süren toplantısı sonucunda, deneyimli teknik adamla yolları ayırma kararı çıktı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için gündeme birçok isim geliyor. Bir numaralı aday ise kulübün efsane futbolcularından Sergen Yalçın.

Ancak Sergen Yalçın'la anlaşılamaması durumunda Beşiktaş'ın B planı arasında yer alan isimlerden biri de Yukatel Denizlispor'u çalıştıran ve yine bir eski Beşiktaşlı Mehmet Özdilek.

Süper Lig ekibi Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Siyah-beyazlı yönetimin alternatif listesinde Tayfun Korkut ve Tayfur Havutçu'nun da adının bulunduğu ifade edilirken, yeni hocanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

(Takvim)