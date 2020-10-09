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aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 15:32
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Mehmet Özdilek: Keşke Sergen Yalçın ve kendim gibi iki futbolcu bulsam da oynatsam

Mehmet Özdilek: Keşke Sergen Yalçın ve kendim gibi iki futbolcu bulsam da oynatsam

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BB Erzurumspor'un başarılı teknik direktörü Mehmet Özdilek, Best FM'de yayınlanan Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programına konuk oldu.

Özdilek, birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken; özellikle Beşiktaş ve Sergen Yalçın hakkında söyledikleri oldukça dikkat çekiciydi.

“SERGEN’İN İŞİ ZOR”

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın hakkında da olumlu ifadeler kullanan Mehmet Özdilek, “Sergen'in başarılı olmasını çok isterim. Geçen sezon önemli bir iş yaptı ama onun için esas karne bu sezon oluşacak. İşi hiç kolay değil.” söylemlerinde bulundu.

Sergen Yalçın ile Mehmet Özdilek yan yana oynar mı tartışmaları çok yapılırdı. Mehmet ile Sergen yan yana oynar mı sorusuna Özdilek:

“Keşke Mehmet ve Sergen gibi iki tane oyuncu bulabilsem de oynatsam.”

“BENİ ‘BEN’ YAPAN BEŞİKTAŞ!”

Siyah-beyazlıların her zaman kalbinde olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Ben bugün itibariyle Erzurumspor’un teknik direktörüyüm. Beşiktaş da beni ‘Ben’ yapan değerlerden bir tanesi… Orası benim için her zaman kayıtsız şartsız kalbimde olan değerlerden biri.

“AMACIM 2-3 SENE KALICI OLMAK, SONRA HEDEF YÜKSELTMEK”

Bu sezonun hedefini lige tutunmak olarak belirleyen Erzurumspor’un teknik patronu, “Erzurumspor’un Süper Lig’de bir renk olduğunu düşünüyorum. Amacımız bu ligde kalıcı olabilmek. Ben Avrupa’ya oynayacağım, şampiyon olacağım dersem; hayalcilik olur. 2-3 sene kalıcı olduktan sonra hedefleri büyütmek daha gerçekçi” ifadelerini kullandı.

“TÜRK HOCALAR BAŞARILI”

Ülkemizde yerli teknik adam sayısının artma nedeninin sorulması üzerine Özdilek, “Oynadığım dönemlerde Süper Lig’de Türk hoca sayısı üçtü maksimum… Bunun maliyetle alakası yok bence başarı elde eden kulüplerin teknik adamlarına bakıldığında hepsinin Türk olduğu aşikar” dedi.

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