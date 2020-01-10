Mehmet Özdilek ikinci devreye iddialı gireceklerini söyledi

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yeşil-siyahlı takımın Antalya kampında TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, TRT Spor muhabiri Yasin Dallı'nın sorularını yanıtladı.

Mehmet Özdilek'in açıklamalarından satır başları:

"Yeni çıkan bir takım için oldukça sağlıklı"

"10 yıl sonra tekrar Süper Lig'e gelmek şehirde ve camiada büyük heyecan yarattı. Bu ligde istatistikler şunu gösteriyor. Yeni çıkan takımların ilk senesi çok kıymetli oluyor. Eğer burada sağlıklı hareket edemezlerse geldikleri noktaya geri dönüyorlar. Ligin 7. haftasından sonra Denizlispor'a geldim. Fenerbahçe ile başlayıp Beşiktaş, Alanyaspor ve Başakşehir, Trabzon ile devam eden bu ligin lokomotif takımlarıyla oynayarak ilk devreyi bitirdik. Bakıldığında 22 puan ortalaması, yeni çıkan bir takımın ilk yarı performansı için oldukça sağlıklı görünüyor."

"Bazen takım halinde kötü oynama lüksleri vardır"

"Alanya maçı, yediğimiz ilk gole kadar ortada giden bir oyun vardı. Rakibimizin çizgiden çıkardığı müthiş bir top var. O pozisyon gidişatı Alanya tarafına çevirdi. Biz o maçta 7 dakikada 3 tane gol yedik. Bu bizim çok karakterimiz olan bir yapı değil. Bizim takım bütünlüğünü, takım savunmasını birlikte yapan bir yapımız var. O maçta maalesef bizi yediğimiz 3 gol psikolojik olarak tramvanın içine soktu. Oyuna müdahil olamadık. İkinci yarı itibarıyla bakıldığı zaman aslında pozisyonlar var. İkinci yarının başında bir gol bulsak çok daha farklı olabilirdi. 21 gol yemişiz. Benden önce Malatya'da 5-1'lik mağlubiyet var. Bir de Alanya mağlubiyetimiz var. Yani 10 golü çıkardığın an 15 maçta 11 gol yemiş bir Denizlispor var. Dolayısıyla o 2 maçı çok ölçü olarak kabul etmiyorum. Zaman zaman bazı takımların takım halinde kötü oynama lüksleri vardır. Biz o gün kötü de oynamadık ama... Kendi adımıza bunu içimize siniremediğimiz için maçtan sonra da söyledim 'Benim oyuncularımın kötü oynama hakkı vardı. Bunu da bu maçta kullandık' diye... Oradan toparlanmak, deplasmandan gidip puan almak. O maçın bir kaza olduğunu destekleyen unsurdu."

"4 futbolcu ile yollarımızı ayırdık"

"Mehmet Akyüz, Burak Çelik, Sapunaru ve genç kardeşimiz Emre Sağlık ile yollarımızı ayırdık. Devre arası transferleri her takım için sıkıntılıdır. Bu periyotta iyi futbolcuları bünyemize katamadık. Hep istiyoruz ki hazır, oynayan oyuncu gelsin ama gelen oyunculara bakıldığı zaman birçoğunun ya fiziksel ya adaptasyon sorunu var. Devre arası transferinin takımı tanıması, sistemi tanıması bir sürece ve zamana ihtiyaç var. Bu zamana sahip değiliz. Haftaya hem kupa hem lig başlıyor. Dolayısıyla bizim de önceliğimiz özellikle stoper mevkiinde ciddi eksiğimiz var. Orta saha ve sol kanatta takviyeye ihtiyaç var. Oyuncuyu ikna etmek çok zaman alıyor. Görüştüğümüz yerli ve yabancı çok ciddi oyuncular var. Geçiş sürecinde gelip bizde oynayacak oyuncuya ihtiyacımız var."

"Ligde yukarıyı kovalayan 6 takım var"

"Bu ligin ciddiyeti çok önemli... Ciddiyetten uzaklaşırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. İkinci yarıların, ilk yarıya nazaran çok daha zorlu ve çetin geçeceği kesin. 17 haftalık periyottan sonra 16, 15, 14 diye eksilmeye başlıyorsunuz. Hedefler yükseliyor. Bu sene Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor yukarıyı kovalıyor. Bu takımların hepsi şampiyon olma adına mücadele verecek. Avrupa kupasına katılma anlamında mücadele verecek takımlar olacak. Kümede kalma mücadelesi verecek takımlar olacak. İlk yarıya bakıldığı zaman takımların puan olarak %40-45 kayıpları var. 51 puanlık bir devreden bahsediyoruz. Takımların ortalamaları ise 27-28 civarında... Dolayısıyla ikinci yarı herkes bu mücadelenin içerisinde olacak."

"Yere sağlam basarak konumumuzu sağlamlaştırmak istiyoruz"

"Hedefimiz ayaklarımız yere sağlam basarak bulunduğumuz konumu daha da güçlendirmek... Bu ligde sürdürülebilir başarı için, bu ligin oyuncusu olmak çok önemli. Denizli olarak çok ayrı kalmış ve gelmişiz. Bu sene yerimizi sağlamlaştırmamız lazım. Seneye biraz daha güçlenmek ve daha sonrasında hedefler ortaya koyabilecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Lig çok enteresan bir hal aldı. İki maç galip gelseniz yukarıdakilerle güçlü bir bağ yakalıyorsunuz. İki maç kaybetseniz alttakilerin nefesini hissetmeye başlıyorsunuz. Puan olarak kendimizi ne kadar yukarı atarsak o kadar nefes alacağımızı ve o anlamda puanların çok daha yukarıya doğru çıkabileceğini düşünüyorum."

"Türkiye'de gerçek olan başlangıçtan ziyade sonunu getirmek"

"Şampiyonluk yarışı için çok gerçekçi bir fotoğraf çekemiyorum. Çok değişkenlik gösteren bir lig mücadelesi var. İlk yarı itibarıyla istikrar anlamında iki takımın öne çıktığını görüyoruz. Biri Sivasspor diğeri ise Başakşehir. Çok dalgalanma yaşamadan devam ettiler. İkinci yarı ne olur bilemiyorum ama Sivasspor Rıza hocayla müthiş bir ivme yakaladı. Çok istekli ve coşkulu oynuyorlar. Şehir de ciddi şekilde takımını destekliyor. 5 tane çok ciddi rakibi var. Türkiye'de reel olan başlangıçtan ziyade sonunu getirmek... Ama çok başarılı bir performans sergiliyorlar. Bunu söylemek lazım. Başakşehir'in son 4-5 sezondur yukarılarda olmanın, oralarda mücadele etmenin ne olduğunu bilen bir yapısı var. Oturmuş bir kadro, bir sistem, yönetim ve anlayış... Bu işi yapabilir hale geitrdi. Saha organizasyonu en iyi olan takımlardan bir tanesi. Bunun yanında camia olarak büyükleri bir kenara bırakamazsınız. Şampiyonluk yolunda camia olarak o baskıyı kaldırabilmek çok farklı şeyler gerektiriyor."