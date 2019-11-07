Mehmet Özdilek: Beşiktaş'ı yenerek gündem oluşturmak istiyoruz

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile futbolculardan Isaac Sackey ve Olcay Şahan, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özdilek, rakibin kim olduğunun çok önemli olmadığını, doğru düşündükleri ve çalıştıkları şeyleri sahaya yansıtmak zorunda olduklarını belirtti.

Denizlispor'un dışarıda daha iyi ve etkili oynayarak puanlar toplayan bir takım görüntüsünde olduğunu aktaran Özdilek, deplasmandaki başarıyı iç sahaya yansıtamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Özdilek, her maçın hikayesinin farklı olduğunu ifade ederek, "Özellikle kaybettiğimiz Sivasspor maçından sonra böyle büyük bir rakibe karşı oynamak bence avantaj. Takım olarak buna hazırlıklıyız. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Teknik heyet ve oyuncu grubu olarak bunun üstesinden gelebilecek tecrübemiz ve kalitemiz var. İstanbul'da bu mücadelenin içerisinde olacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'ın lige iyi başlamadığını ancak son haftalarda kazanan bir görüntüsünün olduğuna değinen Özdilek, şöyle devam etti:

"Milli maç arası bize ilaç gelecek gibi görünüyor. Hem sakatlıkların geri dönmesi hem de takımla birlikte daha fazla antrenman yapabilme adına bu arayı değerlendireceğiz. Biraz sabırlı ve çalışmaya ihtiyacımız var ama her hafta üstüne koyan, gelişen ve fiziksel olarak biraz daha toparlayan bir görüntümüz var. Bunu skorla birleştirmek çok önemli. İçeride benden önceki süreçte uzun süredir kazanmayan bir yapı var. Bunu değiştirmek gerekiyor. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Beşiktaş maçını kazanarak gündem oluşturmak istiyoruz. Önümüzde yeni bir hikaye yazacağımız maç var. Bunu yapabilecek kalitemiz, gücümüz ve potansiyelimiz de var."

Mehmet Özdilek, mücadele etmeden ve acı çekmeden hiçbir başarının elde edilemeyeceğinin altını çizerek, "Hafta sonu bunu iyi skorla birleştirmek istiyoruz. Kadromuzda derinlik anlamında sıkıntımız var. Takviyeler yapmamız gerekiyor. Özellikle yeni çıkan takımlar için Süper Lig'de iyi bir kadroya sahip olmak çok önemli. Burada en önemli şey oyuncuların mücadeleyi bırakmaması ve bu savaşın içerisinde olmaları. Bu ligde var olmak ve mücadele etmek istiyorsanız bütün negatif duygulardan arınarak oyunun içinde olmanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sakatlığı geçen Hugo Rodallega'nın üç gündür takımla birlikte çalıştığını, Cristian Sapunaru'nun kart cezasının bittiğini belirten Özdilek, sakatlığı devam eden Oscar Estupinan'ın Beşiktaş maçında olmayacağını bildirdi.

- Olcay Şahan: "3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Eski takımına karşı forma giyecek olan Olcay Şahan ise maçın kendisi için özel bir karşılaşma olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta 5 yıl geçirdim. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Beşiktaş karşılaşmasından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İyi ve kaliteli bir takımız. Bulunduğumuz konu bizim için iyi değil. Daha üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Kalıcı olabilmek için camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse, sahadaki performansımız o kadar artacaktır."

- Sackey: "Geldiğimden beri istediğim performansı gösteremedim"

Yeşil-siyahlı takımın Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey, Beşiktaş'a karşı karşı oynamanın her zaman zor olduğunu dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir performans gösterip iyi bir skor alacağımıza inanıyorum. Futbolda bu gibi düşüşler olabiliyor. Bu durumlarda önemli olan birlik ve beraberliği kaybetmemektir. Pes ederseniz futbolda asla geri dönüşü olmaz. En önemlisi bu süreçten hep birlikte çıkabilmek. Geldiğimden beri istediğim performansı gösteremedim. Sezon başından beri istediğim şeyleri yapamadım. Konsantrasyonumu kazanıp tekrar eski halime gelmek için çok çabalayacağım."

Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş ile maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, ısınma ve koşu çalışması yaptı. Antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.