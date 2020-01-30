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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 15:30
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 15:30

Mehmet Özdilek: '4 transferimiz bizi müthiş etkileyecek'

Mehmet Özdilek: '4 transferimiz bizi müthiş etkileyecek'

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Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ligin 20. haftasında konuk edecekleri Göztepe karşısında kazanmak için futbol adına her şeyi yapacaklarını söyledi. 

Mehmet Özdilek, dün takımla ilk kez antrenmana çıkan yeni transfer Tunuslu stoper Syam Ben Youssef ile Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendi evlerinde önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Özdilek, karşılaşmanın hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Geçen haftaki Antalyaspor yenilgisine değinen Özdilek, "Aslında oyunun geneline ve temeline baktığımız zaman, oyunsal anlamda bir sıkıntı yok ama bireysel anlamda ciddi sıkıntılarımız var. Golleri de bundan yedik. Yine zor bir müsabaka oynayacağız. Göztepe ikinci yarı itibariyle içeride ve dışarıda kazanarak moralli gelecek. Bu ligde kolay maç yok. Tabii ki iç saha avantajını kullanmak önemli. Biz içeride bu avantajı kullanamadık. Dışarıda daha etkili ve başarılıyız." diye konuştu.

Takımın birlikte hareket ettiğinde çok güçlü olduğunu kaydeden Özdilek, şöyle devam etti:

"Göztepe maçında kazanmak için sahada futbol adına her şeyi yapacağız. Bunun için hem fiziksel hem de zihinsel çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyoruz. Pazartesi itibariyle kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Devre arasında her takım kadrosuna takviyeler yaptı. Takıma kattığımız oyuncuların itici güç olacağına inanıyorum. Transfer ettiğimiz 4 futbolcunun bize müthiş derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum. İkinci yarının her takım için zorlu geçeceği aşikar. Önümüzü daha net görebilmek adına içerideki maçları kazanarak bir an önce alttaki takımlarla aramızdaki ilişkiyi kesmek istiyoruz."

Özdilek, zorlu müsabakaların üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir takım olduklarını, kaybetmemeyi alışkanlık haline getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Kent ve insanları çok güzel"

Yeni transfer Syam Ben Youssef ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kararında Denizlispor ile ilgili olumlu yorumların etkili olduğunu kaydeden Youssef, "Kent ve insanları çok güzel. Benim buraya gelmemin sebebi bu güzellik değil futbol sahasıdır. En önemlisi futbol sahasında neler yapabileceğimiz. Umarım çok iyi gideceğiz. Göztepe maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önemli olan maksimum verimliliği sahaya yansıtıp iyi sonuç alabilmek." diye konuştu. 

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