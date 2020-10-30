Mehmet Özdilek: 2 haftadır bireysel hatalar yapıyoruz, o canımı sıkıyor

Süper Lig’in 7. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fatih Karagümrük’e 5-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5-1’lik skorun değerlendirmesi olmayacağını belirterek, “Rakip bizden daha fazla istedi ve hak ettikleri bir galibiyet oldu. Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler. 2 haftadır bireysel hatalar çok ön plana çıkıyor. O anlamda canım sıkılıyor. Takım olarak bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken maalesef yapmamaları gereken inanılmaz derecede hataları bize pahalıya mal oldu. Biz özellikle 6 haftalık süreçte bu ligde rakiplere en az pozisyon verirken takımken, bugün inanılmaz derecede pozisyonlar verdik. Üzgünüz ama uzun bir maratonda kafamıza öne eğmek değil yola devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trabzonspor maçının ardından, bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır'ın farklı galibiyetlerini önlediğini söyledi.
Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta Bordo-Mavililerin bir golüne imza atan Serkan Asan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Karagümrük maçının ardından, “Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler” dedi.
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, BB Erzurum maçının ardından, “Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler” dedi.