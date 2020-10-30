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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 23:02
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Mehmet Özdilek: 2 haftadır bireysel hatalar yapıyoruz, o canımı sıkıyor

Mehmet Özdilek: 2 haftadır bireysel hatalar yapıyoruz, o canımı sıkıyor

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BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Karagümrük maçının ardından, “Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler” dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fatih Karagümrük’e 5-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5-1’lik skorun değerlendirmesi olmayacağını belirterek, “Rakip bizden daha fazla istedi ve hak ettikleri bir galibiyet oldu. Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler. 2 haftadır bireysel hatalar çok ön plana çıkıyor. O anlamda canım sıkılıyor. Takım olarak bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken maalesef yapmamaları gereken inanılmaz derecede hataları bize pahalıya mal oldu. Biz özellikle 6 haftalık süreçte bu ligde rakiplere en az pozisyon verirken takımken, bugün inanılmaz derecede pozisyonlar verdik. Üzgünüz ama uzun bir maratonda kafamıza öne eğmek değil yola devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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