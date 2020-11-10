Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı'ya kutlama

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından bizleri mutlu eden haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırmış, bizleri gururlandırmıştır. Başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen rekortmen sporcu kardeşim Emre Sakçı'yı ve bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.
Erol Bulut, Konya yenilgisinin hedeften saptıkları anlamına gelmediğini söyledi ve ekledi: Yol kazaları olacaktır. Bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. Yeter ki bize inanın ve güvenin.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli takımda kadro dışı kaldı.
Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor Kulübü tarafından "onursal üye" yapıldı.
Fenerbahçe Kulübünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Galatasaray, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda anma töreni düzenlendi.