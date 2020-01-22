Mehmet Muharrem Kasapoğlu: '2020 Tokyo'dan umudumuz büyük'

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu törende yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Kasapoğlu, şunları kaydetti
Bugün burada geleceğin yıldızları, geleceğin şampiyonları var. Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak gençler var. Biz; siz değerli gençlerimiz ve sporcularımızla gurur duyuyoruz, gurur duyacağız. Pazar günü Antalya?da haltercilerimizle beraberdik. Atletizmde çalışan sporcularımızla ve satranççı gençlerimizle beraberdik. Bugün tekvandoya gönül vermiş, tekvando için hem ülkemizde hem uluslararası alanda çalışan, alın teri döken ve milletimiz adına büyük ümit beslediğimiz değerli sporcularımızla beraberiz. Ve inşallah Federasyon Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. İnanıyoruz ki sizler de bizleri bugüne kadar hiç mahcup etmediğiniz gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mahcup etmeyeceksiniz.
2019 YILINDA PEK ÇOK BAŞARI YAŞADIK
Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını sportif anlamda başarılı geçirdiklerini ifade ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, kendilerinin spora ve sporcuya verdiği değeri hepimiz biliyoruz, sadece sözde değil, icraatlarıyla büyükşehir belediye başkanlığından itibaren gerek sportif yatırımlar gerek sporcuya verilen önem hepimizin malumu, inşallah bundan sonraki süreçte de sporun her branşıyla, sporcularımızla, federasyonlarımızla, kulüplerimizle, bu yolda yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki 2019 yılında pek çok başarıyı hep birlikte yaşadık, hep birlikte gururlandık, hep birlikte sevindik ve inşallah bu başarıları 2020'de Tokyo'da yine pek çok branşımızda zirveye taşıyacağız ve taçlandıracağız şeklinde konuştu.
3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.
34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'taki kötü gidiş üzerine bir yazı kaleme aldı.
TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.
Beşiktaş taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.
SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.
Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Aleksandar Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi.