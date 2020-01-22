Mehmet Muharrem Kasapoğlu: '2020 Tokyo'dan umudumuz büyük'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. İnanıyoruz ki sizler de bizleri bugüne kadar hiç mahcup etmediğiniz gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mahcup etmeyeceksiniz dedi.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu törende yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Kasapoğlu, şunları kaydetti

Bugün burada geleceğin yıldızları, geleceğin şampiyonları var. Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak gençler var. Biz; siz değerli gençlerimiz ve sporcularımızla gurur duyuyoruz, gurur duyacağız. Pazar günü Antalya?da haltercilerimizle beraberdik. Atletizmde çalışan sporcularımızla ve satranççı gençlerimizle beraberdik. Bugün tekvandoya gönül vermiş, tekvando için hem ülkemizde hem uluslararası alanda çalışan, alın teri döken ve milletimiz adına büyük ümit beslediğimiz değerli sporcularımızla beraberiz. Ve inşallah Federasyon Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. İnanıyoruz ki sizler de bizleri bugüne kadar hiç mahcup etmediğiniz gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mahcup etmeyeceksiniz.

2019 YILINDA PEK ÇOK BAŞARI YAŞADIK

Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını sportif anlamda başarılı geçirdiklerini ifade ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, kendilerinin spora ve sporcuya verdiği değeri hepimiz biliyoruz, sadece sözde değil, icraatlarıyla büyükşehir belediye başkanlığından itibaren gerek sportif yatırımlar gerek sporcuya verilen önem hepimizin malumu, inşallah bundan sonraki süreçte de sporun her branşıyla, sporcularımızla, federasyonlarımızla, kulüplerimizle, bu yolda yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki 2019 yılında pek çok başarıyı hep birlikte yaşadık, hep birlikte gururlandık, hep birlikte sevindik ve inşallah bu başarıları 2020'de Tokyo'da yine pek çok branşımızda zirveye taşıyacağız ve taçlandıracağız şeklinde konuştu.