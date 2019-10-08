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  3. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici'ye Antalyaspor ve Kasımpaşa talip oldu

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici'ye Antalyaspor ve Kasımpaşa talip oldu

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici'ye Antalyaspor ve Kasımpaşa talip oldu

Fenerbahçe’nin ‘kendine kulüp’ bul dediği Mehmet Ekici için Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Kasımpaşa devreye girdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Ligin ilk yarısı için futbol federasyonuna gönderilen 28 kişilik esame listesinde kendisine yer bulamayan ve Ocak ayında Fenerbahçe’den ayrılmayı kafasına koyan Mehmet Ekici için Antalyaspor’un girişimde bulunduğu öğrenildi.

MEHMET EKİCİ ANTALYASPOR'A...

2017 yılında olaylı bir şekilde sarı lacivertli kulübe gelen ve camianın büyük umut bağladığı Mehmet Ekici aradan geçen 2,5 sezon içerisinde kendisinden beklenen patlamayı yapamazken, Ersun Yanal’la yeniden oluşuma giden Fenerbahçe’de Ekici’nin kendine yer bulamaması bir hayli dikkat çekti. Kariyerini genelde sakatlık problemleriyle geçirdiği gibi geride bıraktığımız sezon ligde sadece 3 gol 1 asist yapan 29 yaşındaki orta sahanın Antalyaspor’la görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilirken, Bülent Korkmaz’ın da tecrübeli futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.

KASIMPAŞA DA DEVREDE

Sezon sonunda serbest kalacak Mehmet Ekici için herhangi bir sorun çıkarmayacak olan Fenerbahçe’nin oyuncunun gidişine müsaade ettiği bildirilirken, 11 kez milli takım forması giyen futbolcu için Kasımpaşa’nın da istekli olduğu kaydedildi.

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