Mehmet Ekici'nin yeni takımı Hannover 96 oluyor

Mehmet Ekici, bir süredir Hannover ile birlikte idmanlara çıkıyor. Hannover teknik direktörü Kenan Koçak, milli takımımızın formasını giymiş isim için açıklamalarda bulundu.
"SEVİYEMİZİ YUKARI ÇEKEBİLİR"
39 yaşındaki genç teknik direktör; "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var." açıklamasında bulundu.
Mehmet Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giymeye hazırlanıyor.
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