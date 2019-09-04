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  3. Mehmet Ekici son anda Fenerbahçe'de kaldı: Ben Kasımpaşa'ya gitmem

Mehmet Ekici son anda Fenerbahçe'de kaldı: Ben Kasımpaşa'ya gitmem

Mehmet Ekici son anda Fenerbahçe'de kaldı: Ben Kasımpaşa'ya gitmem

Kendisine kulüp bulması istenen Mehmet Ekici’yi Kasımpaşa son gün kiralamak istedi. 29 yaşındaki 10 numara, “Oraya gitmem” deyince transfer gerçekleşmedi.

Trabzonspor'dan 2017’de bedelsiz olarak transfer edilen Mehmet Ekici, Fenerbahçe’de beklenen performansı gösteremeyince gözden çıkarılmıştı. Transferin bitimine kısa bir süre kendisinden kulüp bulması istenen Mehmet Ekici’ye son gün İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa talip oldu ve kiralamak istedi. Mehmet Ekici ise “Ben Kasımpaşa’ya gitmem” deyince transfer gerçekleşmedi ve böylece Fenerbahçe’nin yeni sezon planlarında düşünülmeyen 29 yaşındaki 10 numara takımda kaldı. Ekici geçen sezon sakatlığı nedeniyle 21 maçta forma giyip 5 gol, 2 asistle oynadı.

(Star)

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