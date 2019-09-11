Mehmet Ekici, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı. Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ekici için bomba bir transfer iddiası geldi. Milliyet'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yolunda. 6 ay forma giymeyecek olan yıldız oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Maccabi'nin bulunduğu İsrail liginde transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek.

(Fotomaç)