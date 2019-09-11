Mehmet Ekici, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oluyor
Fenerbahçe’nin 28 kişilik kadrosuna dahil etmediği Mehmet Ekici’nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv’e transfer oluyor. İsrail liginde transfer dönemi 18 Eylül’de sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı. Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almadı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ekici için bomba bir transfer iddiası geldi. Milliyet'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yolunda. 6 ay forma giymeyecek olan yıldız oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Maccabi'nin bulunduğu İsrail liginde transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek.
(Fotomaç)