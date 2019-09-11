Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7535
  • 6,3307
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mehmet Ekici, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oluyor

Mehmet Ekici, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oluyor

Mehmet Ekici, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oluyor

Fenerbahçe’nin 28 kişilik kadrosuna dahil etmediği Mehmet Ekici’nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv’e transfer oluyor. İsrail liginde transfer dönemi 18 Eylül’de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı. Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ekici için bomba bir transfer iddiası geldi. Milliyet'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yolunda. 6 ay forma giymeyecek olan yıldız oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Maccabi'nin bulunduğu İsrail liginde transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek.

(Fotomaç)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hilal Altınbilek'ten veda pozu
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Hilal Cebeci itiraf etti! Meğer 6 yıl önce...
Düğünün ardından hastanelik oldu
<p>Rusya’nın Tümen şehrinde 2 kadın araçlarını ücretli bir otoparka yerleştirdikten sonra şehir merk

Ücretli Olduğunu Sandıkları Otoparkın Bariyerini Kırdılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre yılan derisi yakalandı

iPhone'un kamerası alay konusu oldu