Mehmet Ekici liste dışı

AKŞAM

TFF, Süper Lig tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı. Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe’nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almıyor. Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu da listeye dahil edilmezken bu futbolcunun 1999 doğumlu olduğu için ligde forma giyebileceği öğrenildi.

2017’de Ersun Yanal’ın, Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde Bordo-Mavili formayı giyen ve F.Bahçe’ye gitmek istediği için kadro dışı bırakılan Ekici, yarım sezon futbol oynamamış ve sezon sonunda bedelsiz bir şekilde Kanarya’ya transfer olmuştu. O dönem Mehmet Ekici’yi isteyen Beşiktaş da transfer için yoğun çaba göstermesine rağmen Ekici, tercihini F.Bahçe’den yana yapmıştı.