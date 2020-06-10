Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe için Emre Belözoğlu iddiası

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.

Mehmet Demirkol, beINSPORTS'ta yayınlanan programda gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin kalan maçlar için tercih ettiği Tahir Karapınar ve kulübün yapılanması hakkında konuşan Demirkol, gelecek sezon için çapıcı bir ifade kullandı. Demirkol, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için teknik adam konusunda üç ihtimal olabileceği ve bu ihtimallerden birinin de Emre Belözoğlu olabileceğini söyledi.



“ÇOK DÜŞÜK BİR İHTİMAL AMA GELECEK SEZON TEKNİK DİREKTÖR EMRE BELÖZOĞLU OLABİLİR”

"Gelecek sezon için 3 ihtimal var. 1, gelecek olan hoca şu anda çalışıyor olabilir. 2, adam yurt dışındadır ya da çok düşük ihtimal, Emre Belözoğlu olabilir önümüzdeki sezon teknik direktör. Sosyal medyada bir infial görüyorum. Bu, bir teknik direktör ataması değil. Sahaya çıkacak pro lisanslı bir hocaya ihtiyaç var ve belli ki Tahir hoca da altyapıda değerlendirilmek isteniyor. Zannediyorum Emre Belözoğlu'nun tercihi. Şimdilik kulübede pro lisanslı hoca olarak Tahir hoca oturacak. 'Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu.' demek değil bu."