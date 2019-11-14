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  3. Mehmet Demirkol: Galatasaray, Mbaye Diagne'yi devre arasında geri çağırabilir

Mehmet Demirkol: Galatasaray, Mbaye Diagne'yi devre arasında geri çağırabilir

Mehmet Demirkol: Galatasaray, Mbaye Diagne'yi devre arasında geri çağırabilir

Mehmet Demirkol, Galatasaray’da yaşanan forvet krizine değindi ve Mbaye Diagne’nin devre arasında Sarı-Kırmızılılara dönebileceğini söyledi.

Demirkol konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Florin Andone mart ayında oynamaya başlayacaksa Mbaye Diagne geri çağırılabilir mi? Diagne ile içeride neler oldu bilmiyorum ama geri dönüşü kabul edilebilirse ocakta geri çağrılabilir. Falcao uçsa bile bir forvet daha lazım. Diagne'nin maaşını zaten sen ödüyorsun. Transfer edildiği günden bugüne kadar olan süreç çok dramatik. Galatasaray'ın şampiyonluğunda rolü de var. Gomis'ten sonra Galatasaray'ın forveti olmak kolay değil.”


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