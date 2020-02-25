Mehmet Demirkol: Ersun Yanal 'iyi' dediği takıma 5-6 stoper aldı ama hala stoperim yok diyor

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.

Demirkol şu ifadeleri kullandı:

“SERİ TEK BAŞINA YAPTI”

Tolgay'la Ozan'ın toplam istatistiğini Seri tek başına yaptı. Ersun Yanal öyle bir orta saha tercihi yaptı ki, Galatasaray'ın bütün defolarını artıya çevirdi. Saracchi ve Onyekuru arka arkaya oynayabildi, ne kadar riskli aslında.

“TOLGAY ARSLAN’I GÖRÜNCE KAZANAMAZ DEDİM”

Tolgay Arslan, çok uzun süredir üst düzey futbol oynayamıyor. Ersun Yanal’ın takımın merkezini oluşturan Gustavo yerine Tolgay'ı koyacağını düşünmemiştim. İlk 11'de görünce Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalini de çok fazla düşünemedim.

Tolgay Arslan, çok uzun süredir üst düzey futbol oynayamıyor. Oyunun merkezinde oynamak için hazır değil. Hazırlanabilecek gibi de değil.

“ALTAY BU SAVUNMAYLA NE YAPABİLİR”

Altay'da da problem var ama bu savunmayla ne yapacaksın ki? Sürekli birileriyle karşı karşıya kalıyorsun. Onyekuru'nun karşısında 5 defa kazandı, 6. düelloda golü yedi. Ne yapsın yani?

“MARCAO’NUN POZİSYONU %51 PENALTI”

Ben penaltı kararları konusunda aynı fikirde değilim. Burada Marcao'nun yaptığı düşünülmeden yapılmış bir hareket mi? Bunu sormak lazım. Bu pozisyon bence yüzde 51 penaltı.

“ONYEKURU’NUN POZİSYONU PENALTI DEĞİL”

Jailson - Onyekuru pozisyonu penaltı değil. Temas var ama darbe yok. Jailson temiz bir müdahale yapıp, topu kapıyor. Marcao'nun pozisyonunda da müdahale var ama o pozisyonda rakibi sakatlama ihtimali var. O yüzden yüzde 51 penaltı diyorum.

“İKİ POZİSYONDA DA PENALTI VERMEK EN KÖTÜ TERCİH”

Elle oynamada oyuncunun harekete devam edip edemeyeceğine göre karar verilebilir ama temaslı müdahalelerde böyle olmaz. İki pozisyon arasında birinde darbe var, diğerinde yok. İkisine de vermese bir şey demezdim. İki pozisyona da penaltı verilmesi bence en kötü tercihtir.

“ONYEKURU’DA YANILDIM”

Ben Onyekuru konusunda yanıldım. Uzun süre oynamadıktan sonra katkı veremeyeceğini düşündüm. Bir de üzerine sıtma hastalığı geldi. Dünkü maç bile Onyekuru'yu bu sezon için kurtarır.

“HALİL UMUT MELER’İN PROBLEMİ…”

Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart için: Pozisyona baktım. Deniz Türüç oraya gitmese, Belhanda'ya da muhtemelen kırmızı kart göstermeyecekti. Mesela Ersun Yanal'ı kırmızı ile attıktan sonra Fatih Terim'e sarı kart verdi. Halil Umut Meler ile ilgili problem bu.

“MELER PRENS OLACAKTI AMA OLAMADI”

Fırat Aydınus dünyanın en iyi hakemi olabilirdi, ilk izlediğim zamanlar çok beğenmiştim. Halil Umut Meler de bir prens olacaktı mesela ama olmadı. Kolay iş değil bu Türkiye'de onu söylemek lazım.

“FENERBAHÇE PRANGADAN KURTULDU”

Fenerbahçe 20 yıl sonra yenildi ve prangadan kurtuldu. Elde bir tek bu kalmıştı. Fenerbahçe evinde yenilmiyor ama yenemiyor da. Derbi kaybetmemek önemli değil, bu başarının üstüne 5-6 kupa daha kazanırsan anlamı olur.

OZAN TUFAN’IN AÇIKLAMALARI HAKKINDA...

Ozan Tufan'ın açıklamaları için: Kaptan önce kaçan basit puanları düşünür. Hakem dün çok hata yaptı kabul ediyorum. Peki Tolgay'dan daha büyük hata mıydı? Kaptanın görevi öncelikle bundan sonraki maçları düşünmektir.

“BU MAÇ TEKNİK DİREKTÖR BAŞARISIZLIĞIDIR”

Bu maç tamamen bir teknik direktörlük başarısızlığıdır. Bir önceki sezonki takıma iyi diyordu Ersun Yanal. Şimdi stoperim yok diyor. O takıma iyi diyordun üstüne 5-6 stoper aldın.

“DERBİDEKİ FENERBAHÇE’Yİ LİGDEKİ TÜM TAKIMLAR YENEBİLİRDİ”

Fenerbahçe'nin üstündeki fikstür Fenerbahçe'nin hala umudum var diyebileceği bir fikstür ama Fenerbahçe'nin son kaybettiği puanlara bakınca kesin konuşamazsınız. Dünkü Galatasaray maçındaki Fenerbahçe'yi ligdeki bütün takımlar yenebilirdi.

“6-0’I TEMİZLEYEBİLİRLERDİ”

20 küsür yıllık yük Galatasaray'ın omuzlarına bu kadar çökmeseydi, sadece 20 yılı değil, 6-0'ı da temizleyebilirlerdi. Onun farkına varamadılar.

“ALİ KOÇ’UN PROTOKOLDEN ATLAMASI BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL”

Ali Koç'un tribündeki olayı için: Sonrasında benim gördüğüm kadarıyla bir küfürleşme veya kavga yok. Bazılarına sürpriz geliyor Koç'un bu tavrı; bana gelmiyor. Ali Koç, basketbol yöneticisiyken sahaya girdiği oldu. İnsanın ruh hali durumdan duruma değişir.

“AZİZ YILDIRIM SONRASI BOCALAMA NORMAL”

20 yıllık mutlak iktidarın son dönemi zor geçmişse, ondan sonra gelen lider doğal olarak sorun yaşar. Bocalama olur. Aziz Yıldırım da ilk döneminde sendeledi. Fenerbahçe'nin 7 sene şampiyon olamadığı dönemler var. Bu ilk defa olmuyor.

“KRİZ GİTTİKÇE BÜYÜYOR”

Ali Koç'tan beklenen daha temel bir çözüm sunmasıydı. Ali Koç, bir süre sonra planlarını bozdu. Bu yüzden kriz gittikçe büyüyor.