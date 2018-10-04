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Mehmet Demirkol: Belhanda açıklama yapmalı

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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'da yıldız futbolcu Belhanda'nın Porto maçı sonrası tavırlarını eleştirdi.

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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'da yıldız futbolcu Belhanda'nın Porto maçı sonrası tavırlarını eleştirdi.

beIN Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol şunları söyledi:

"Böyle bir maçtan sonra üzerinde Porto forması varken gülüyorsan birilerine mesaj göndermek içindir. 3 kişi konuşurken 2 kişi gülmüyor sadece 1 kişi gülüyorsa orada komik bir şey konuşulmuyor demektir. Fatih hoca ile hiç antrenmana çıkmadın mı kardeşim? Hiç fırça yemedin mi? Başka kulüpte olsa belki normal karşılanır ama bu hareket Galatasaray'da normal karşılanmaz. Belhanda mutlaka bunun açıklamasını yapmalı."

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