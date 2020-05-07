Mehmet Büyükekşi: Liglerin başlamasını istiyorduk, kararı destekliyoruz

Mehmet Büyükekşi, liglerin haziran ayının 2'nci haftasında başlaması yönünde alınan kararı değerlendirdi.
Futbolu çok özlediklerini ve alınan kararı desteklediklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da liglerin başlayacağını açıkladı. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. Bu kararı destekliyoruz. Özellikle son günlerde koronavirüsle ilgili yaşanan güzel gelişmeler önümüzdeki günlerde inşallah artarak devam edecek. 12 Haziran'a kadar da birçok yasak kalkmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'ta berberlerin, kuaförlerin, alışveriş merkezlerinin açılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde hayat normale döner. Futbolu da çok özlemiştik. Alınacak tedbirlerle ligleri tamamlayıp, gelecek sezonun hazırlıklarına geçeriz" ifadelerini kullandı.
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.
Galatasaray'ın eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılara 2002 doğumlu golcü futbolcu Talles Magno'yu önerdi. Cimbom, Mario Jardel'den de transfer için fikir alacak. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Magno'nun şu anki piyasa değeri 4,5 milyon Euro.
Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerdeki transfer listesini hazırladı bile. Hırvat teknik adam; sol kanat Mislav Orsic, sol bek Dario Melnjak, sağ bek Josip Juranovic ve stoper Emir Dilaver'in transfer edilmesini istiyor.