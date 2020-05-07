Mehmet Büyükekşi: Liglerin başlamasını istiyorduk, kararı destekliyoruz

SPOR GÜNDEMİ

Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”

Bjelica'ya 2 milyon euro Bjelica'ya 2 milyon euro Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.

Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım' Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım' Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.

Jose Sosa'ya şaka gibi teklif Jose Sosa'ya şaka gibi teklif Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.

Taffarel ve Melo'dan Cimbom'a büyük kıyak Taffarel ve Melo'dan Cimbom'a büyük kıyak Galatasaray'ın eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılara 2002 doğumlu golcü futbolcu Talles Magno'yu önerdi. Cimbom, Mario Jardel'den de transfer için fikir alacak. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Magno'nun şu anki piyasa değeri 4,5 milyon Euro.