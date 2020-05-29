Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe yönetimine Yuri Alberto önerisi

Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, yaz transfer dönemini domine etmeye hazırlanıyor! Yetenek avına çıkan Sarı-Lacivertli yönetim aynı zamanda takımın yaş ortalamasında 25-26 bandını hedefliyor. Bu plan çerçevesinde çok önemli bir hamleye daha imza atılarak Santos'un 19'luk forveti Yuri Alberto ile temasa geçti.



AURELIO: KAÇIRMAYALIM

Teknik ekibine katılan Mehmet Aurelio, Emre Belözoğlu ve bazı yöneticilere Yuri Alberto ismini verdi. Aurelio, "Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım" dedi.

BREZİLYA BASINI DOĞRULADI

Harekete geçen Fenerli kurmaylar Yuri Alberto'nun menajeri ile temasa geçti ve önemli de mesafe kaydetti. Brezilya basını da "Sözleşme uzatmadı. F.Bahçe ile görüşüyor" yorumunu yaptı.

RAKİPLER NAPOLİ & VALENCİA

2001 doğumlu ve 1.83 boyunda olan forvet oyuncusu Yuri Alberto ile İtalya'nın Napoli ile İspanya'nın Valencia kulüplerinin de ilgilendiği gelen haberler arasında.

HENÜZ 19 YAŞINDA AMA BREZİLYA U23'TE OYNUYOR

Brezilya U17 takımında 12 kez forma giyen Yuri Alberto, müthiş bir sıçrama yaparak 18 yaşında direkt Brezilya U23 takımında forma giymeye başladı. 19 yaşına bastığı 18 Mart'ta ise futbola zaten corona molası verilmişti.

(Sabah)