Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe yönetimine Yuri Alberto önerisi

Fenerbahçe, yaz transfer dönemini domine etmeye hazırlanıyor! Yetenek avına çıkan Sarı-Lacivertli yönetim aynı zamanda takımın yaş ortalamasında 25-26 bandını hedefliyor. Bu plan çerçevesinde çok önemli bir hamleye daha imza atılarak Santos'un 19'luk forveti Yuri Alberto ile temasa geçti.
AURELIO: KAÇIRMAYALIM
Teknik ekibine katılan Mehmet Aurelio, Emre Belözoğlu ve bazı yöneticilere Yuri Alberto ismini verdi. Aurelio, "Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım" dedi.
BREZİLYA BASINI DOĞRULADI
Harekete geçen Fenerli kurmaylar Yuri Alberto'nun menajeri ile temasa geçti ve önemli de mesafe kaydetti. Brezilya basını da "Sözleşme uzatmadı. F.Bahçe ile görüşüyor" yorumunu yaptı.
RAKİPLER NAPOLİ & VALENCİA
2001 doğumlu ve 1.83 boyunda olan forvet oyuncusu Yuri Alberto ile İtalya'nın Napoli ile İspanya'nın Valencia kulüplerinin de ilgilendiği gelen haberler arasında.
HENÜZ 19 YAŞINDA AMA BREZİLYA U23'TE OYNUYOR
Brezilya U17 takımında 12 kez forma giyen Yuri Alberto, müthiş bir sıçrama yaparak 18 yaşında direkt Brezilya U23 takımında forma giymeye başladı. 19 yaşına bastığı 18 Mart'ta ise futbola zaten corona molası verilmişti.
(Sabah)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”
İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.
Al Hilal, Younes Belhanda için Galatasaray'a 3,5 milyon Euro teklif etti. Cimbom daha önce 10 milyon Euro'luk gelir beklediği Faslı yıldızı, koronavirüs salgını sonrası 5 milyon Euro'ya satmaya razı.
Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Yunan 10 numara Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti. AEK, başarılı futbolcu için Siyah-Beyazlılardan 3 milyon Euro'nun üstünde bir rakam talep edince transfer yattı.
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.