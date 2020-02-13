Medyada lider!

AKŞAM
Sarı-Lacivertliler, 83 bin 993 haber ile listede birinci sırada yer aldı.
LİGİN ikinci haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat olan Abdülkadir Ömür’den sevindirici haber geldi...
GENÇ Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U14 milli takımına ligin en az gol yiyen kalecisi olan Emir Yaşar ile en çok gol atan oyuncusu Adnan Karahisar’ı almadı.
Atiba, Burak Yılmaz, Umut Nayir, Caner Erkin ve N’Koudou Başakşehir maçında sarı kart görürse, önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.
2019’u en çok konuşulan takım olarak noktalayan Galatasaray’ı 2020’nin ilk ayında geride bırakan Fenerbahçe liderliğe yükseldi.
Ersun Yanal, oyuncularını bu sözlerle uyardı: “Hakem kararlarını değiştiremeyiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Saha dışındaki mücadeleyi yönetim verir. Bize düşen maçları kazanmak.”
LİGDE son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artıran G.Saray, savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor.
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak: “Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz. 2 sene şampiyon olduk.”