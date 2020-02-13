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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 08:00
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 08:00

Medyada lider!

Medyada lider!

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2019’u en çok konuşulan takım olarak noktalayan Galatasaray’ı 2020’nin ilk ayında geride bırakan Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

AKŞAM

Sarı-Lacivertliler, 83 bin 993 haber ile listede birinci sırada yer aldı.

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Ömür müjdesi

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Tolunay Kafkas'a tepki
Tolunay Kafkas'a tepki

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Beşiktaş'ta sarı tehlike
Beşiktaş'ta sarı tehlike

Beşiktaş'ta sarı tehlike

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Medyada lider!
Medyada lider!

Medyada lider!

2019’u en çok konuşulan takım olarak noktalayan Galatasaray’ı 2020’nin ilk ayında geride bırakan Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

'Sadece sahaya odaklanın'
'Sadece sahaya odaklanın'

'Sadece sahaya odaklanın'

Ersun Yanal, oyuncularını bu sözlerle uyardı: “Hakem kararlarını değiştiremeyiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Saha dışındaki mücadeleyi yönetim verir. Bize düşen maçları kazanmak.”

Kalesini kapattı
Kalesini kapattı

Kalesini kapattı

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'Gençlere yöneleceğiz'
'Gençlere yöneleceğiz'

'Gençlere yöneleceğiz'

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak: “Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz. 2 sene şampiyon olduk.”
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