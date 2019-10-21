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  3. Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger oynayacağı karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak.

M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 19.55'te Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

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