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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 14:20
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  • 25 Şubat 2020 Salı 14:26

Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek

Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in Sporting Lizbon’u konuk edeceği mücadelede Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devisve ve Roberto del Palomar yapacak. Jose Luis Munuera Montero'nun dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Alejandro Hernandez, AVAR'da da Inigo Prieto oturacak.

Turuncu-lacivertliler, turun ilk müsabakasında deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

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