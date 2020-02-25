Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek

SPOR GÜNDEMİ

Almanya'da Türklere saldırı! Almanya'da Türklere saldırı! Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.

Ali Koç'tan Alex de Souza bombası Ali Koç'tan Alex de Souza bombası Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanırken yönetim, yolların ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren ilk isim Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldız teklifi kabul etmezse Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsü de seçenekler arasında.

Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal... Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal... Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.

Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.

Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak Takımdan ayrı şekilde salonda çalışmalarına devam eden Lemina'nın Beşiktaş maçında tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.