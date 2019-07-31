Medipol Başakşehir'in yeni transferi Miguel Vieira, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u bugün KAP'a bildireceklerini açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık 1,5 saat sonra Sarı-Kırmızılılar KAP bildirimini yaptı.

Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.

Radamel Falcao'yu Galatasaray'a kazandırmak için yoğun mesai harcayan menajer Ahmet Bulut, yıldız futbolcunun işini bitirmek için Monaco'ya gitti.

Audi Cup’ta oynanan Bayern Münih maçında taraftarlar tarafından protesto edildikten sonra oyundan çıkmak isteyen Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

Sonunda ikna oldu

Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.