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aksam.com.tr
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Miguel Vieira, sağlık kontrolünden geçti

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Miguel Vieira, sağlık kontrolünden geçti

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Medipol Başakşehir'in 3 yıllık sözleşme imzaladığı Miguel Vieira, sağlık kontrolünden geçirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli savunma oyuncusunun yapılan kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

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