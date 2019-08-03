Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi maçına İsrailli hakem

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
İLK MAÇ 7 AĞUSTOS'TA
Başakşehir'in Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı mücadelenin ilk ayağı 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk maçın saat 20.45'te.
Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Salı saat 21.30'da Yunanistan'daki Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.
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