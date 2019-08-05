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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:24

Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

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Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ahmet Ağaoğlu'ndan duygulandıran açıklama
Ahmet Ağaoğlu'ndan duygulandıran açıklama

Ahmet Ağaoğlu'ndan duygulandıran açıklama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Lille ile anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun gidişinin kalbini kırdığını ancak Yusuf'a kırgın olmadığını belirtti.

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