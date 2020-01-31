Medipol Başakşehir'in cezası onandı

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Temyiz Kurulunun, UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle 12 Aralık'ta turuncu-lacivertli kulübe verdiği 20 bin avro para ve tribün kapatma cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.
Medipol Başakşehir, tribün kapatma cezasını Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında çekecek.
Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de ara transfer dönemi bu akşam 18:00'da sona erdi. İşte Türkiye'de ara transfer döneminde atılan tüm imzalar...
Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı
Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki futbolcusunun daha sözleşmesini askıya aldı.
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.