Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Medipol Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek.

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

Seribaşılar: Medipol Başakşehir, Ajax (Hollanda), Arsenal (İngiltere), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (İspanya), Gent (Belçika), Inter (İtalya), LASK (Avusturya), Malmö (İsveç), Manchester United (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya)

Seribaşı olmayanlar: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), AZ Alkmaar (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Eintracht Frankfurt (Almanya), Getafe (İspanya), Ludogorets (Bulgaristan), Olympiakos (Yunanistan), Glasgow Rangers (İskoçya), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sporting Lizbon (Portekiz), Wolfsburg (Almanya), Wolverhampton (İngiltere)