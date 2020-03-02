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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 20:03
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 20:22

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK CANLI ANLATIM

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Avrupa'da fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, ligde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode

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