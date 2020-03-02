Medipol Başakşehir-Gaziantep FK CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode
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