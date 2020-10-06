Medipol Başakşehir'e 9 yeni isim

Transfer döneminde Başakşehir'e gelen ve ayrılan olan futbolcular şu şekilde:
GELENLER
Ravil Tagir (Altınordu FK 2.50 milyon Euro)
Berkay Özcan (Hamburg 2.50 milyon Euro)
Okechukwu Azubuike (Pyramids FC 1.50 milyon Euro)
Rafael (Olimpik Lyon- Bedelsiz)
Hasan Ali Kaldırım (Bedelsiz)
Giuliano (Bedelsiz)
Boli Bolingoli (Celtic -Kiralık)
Nacer Chadli (Monaco)
Deniz Türüç (Fenerbahçe-Kiralık)
GİDENLER
Gökhan İnler (Adana Demirspor -Bedelsiz)
Ange Belibi (Boluspor-Kiralık)
Milos Jojic (Partizan- Bedelsiz)
Alican Özfesli (Boluspor- Kiralık)
Mustafa Kutay Pekşen (Bayrampaşa- Kiralık)
Mert Çelik (Neftçi Baku - Kiralık)
Muharrem Öner (Esenler Erokspor-Kiralık)
Muhammet Arslantaş (Boluspor-Kiralık)
Muhammet Demir (Gzziantep FK-Kiralık)
Abdulkadir Çelik (Somaspor-Kiralık)
Yusuf Avcilar (52 Orduspor-Kiralık)
Salim Farsak (FC Shkupi -Kiralık)
Eljero Elia (FC Utrecht Bedelsiz)
Joseph Attamah (Kayserispor-Bedelsiz)
Furkan Soyalp (Gaziantep FK-Bedelsiz)
Atabey Çiçek (KVC Westerlo-Kiralık)
Aziz Behich (Kayserispor-Kiralık)
Miguel Vieira (Beveren-Kiralık)
Doganay Kiliç (Kahramanmaraşspor-Bedelsiz)
Gael Clichy (Kulüpsüz)
Robinho (Kulüpsüz)
Galatasaray'da Younes Belhanda muamması sürüyor.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Maç kondisyonu konusunda sorunlar yaşayan Arda Turan'ın milli arayı en iyi şekilde değerlendireceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, milli görevin kutsallığından bahsetti: “Üstümde milli arma var. A Milli ya da Ümit Milli hiç fark etmez. Milli forma üzerindeki Ay-Yıldız için mücadele etmek önemli. Yarın A Milli Takım'a gider, çıkar oynarım."
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, "Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum. Oldukça zor bir sezon olacak. Flavio'nun kırmızı kartı bence haksız." dedi.