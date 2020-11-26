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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 21:49
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Medipol Başakşehir'den TFF'ye Mert Günok sitemi

Medipol Başakşehir'den TFF'ye Mert Günok sitemi

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Medipol Başakşehir, toplam 5 koronavirüs testi negatif çıkan ve Manchester United maçında oynayan kaleci Mert Günok'un, TFF kuralları gereği Süper Lig'deki Denizlispor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, UEFA Uluslar Ligi maçları için 9 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında A Milli Takım kadrosunda olan ve 9 Kasım, 14 Kasım ve 16 Kasım’da UEFA’nın akredite ettiği laboratuvar tarafından yapılan tüm PCR testleri negatif çıkan oyuncumuzun Süper Lig’de oynadığımız Beşiktaş JK maçı öncesi 19 Kasım’da Türkiye’de farklı bir kurum tarafından yapılan testi pozitif çıkmıştı.

UEFA ile yapılan görüşmeler neticesinde, futbolcumuzun UEFA’nın akredite ettiği laboratuvar tarafından tekrar test edilmesine karar verilmiştir. 20 Kasım ve 22 Kasım’da yapılan testlerin negatif çıkması sonucunda UEFA, A Milli Takım kampından başlayarak 2 hafta boyunca düzenli aralıklar ile teste soktuğu futbolcumuzun negatif olduğuna kanaat getirmiş olup, Manchester United mücadelesinde yer alabileceğini bildirmiştir.

Öte yandan, tüm bu süreçte UEFA’nın akredite laboratuvarı tarafından yapılan 2 PCR testi dahil olmak üzere toplamda 4 PCR ve 1 Antikor test sonucu da negatif çıkan oyuncumuzun, Türkiye Futbol Federasyonu Covid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği Yukatel Denizlispor müsabakasında forma giyemeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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