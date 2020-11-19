Medipol Başakşehir'den koronavirüs açıklaması

AA

Medipol Başakşehir'de A Milli Takım'dan dönen bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin PCR testlerinde, A Milli Takımı'mızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.



A Milli Takım kampında girdiği tüm Kovid-19 testleri negatif olan oyuncunun semptomunun bulunmadığı aktarılırken, "Sağlık Bakanlığı'mız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ile tedavi planlamaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.