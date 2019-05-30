Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: En az 30-40 milyon euro

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den 4 futbolcuyu istediği iddia edilmişti. Sarı lacivertlilerin İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'a talip olduğu belirtilmişti. Başakşehir cephesi, şu ana kadar bu oyuncularla ilgili Fenerbahçe'den teklif almadığını belirtti.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İrfan Can, Visca, Mahmut ve Mert Günok hakkında Başakşehir'in en az 30-40 milyon euroluk bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.

Başakşehir'e şu ana kadar bu futbolcularla ilgili Fenerbahçe'den resmi teklif yapılmadığı da belirtildi. Sarı lacivertlilerin, UEFA ile devam eden FFP anlaşması da düşünüldüğünde Başakşehir'in bu futbolcular için istediği toplam bonservis bedelini ödemesi zor olduğu ifade edildi.

(Futbol Arena)