Medipol Başakşehir ocak ayında Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor

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Everton’da yedek kulübesine hapsedilen, milli takımda ise istikrarlı bir şekilde forma giyen Cenk Tosun’un Moldova karşısında 2 gol atması Avrupa basınında da dikkat çekti.

CENK TOSUN OCAK AYINA KADAR SABREDECEK

Premier Lig’de Moise Kean, Lewin ve Richarlison gibi yıldızların arkasında kalan Cenk Tosun, milli maçlar arasında gösterdiği başarılı performansla hocası Marco Silva’ya mesaj gönderirken, tecrübeli golcünü UEFA tarafından ‘En iyi performans sergileyen futbolcu anketinde’ yer alması alkış topladı. Transfer sezonunda eski kulübü Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklifler almasına rağmen takımda kalıp savaşmayı düşünen Cenk’in Ocak ayına kadar forma şansı bulamaması halinde Süper Lig’e geri döneceği ifade edilirken, 28 yaşındaki oyuncunun Başakşehir’e imza atabileceği belirtildi.

Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası’nda 17 dakika görev alan Cenk 1 asist yaptı. Everton’da forvet hattında oynayan Lewin, Kean, Walcott ve Bernard’ın toplam gol sayısı ise sadece 1.